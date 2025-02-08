AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde partinin İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe’den devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Özdemir, "Var gücümüzle emeğimizin, heyecanımızın tüm boyutunu sürecin içerisine katarak AK Parti bayrağımızı İstanbul’umuzla daha da yüksek noktalara taşıma gayretinde bulunacağız" dedi.

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde partinin İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Abdullah Özdemir, görevi Osman Nuri Kabaktepe’den devraldı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreni ile görev değişimi resmi olarak tamamlandı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye’sine de AK Parti’mizin yeniden icraat bayrağını, umut bayrağını ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklar"

Törende konuşan Osman Nuri Kabaktepe, "İnanıyorum ve biliyorum, bu kongre dönemindeki temel sloganımız ’umudun adresi, icraatın adresi, geleceğin adresi’ , ’adı’ idi ama ben ’adresi’ yaptım artık adını biraz uzatmış oldum. Hakikaten AK Parti’miz sadece bu söylediğimiz veya saymadığımız şeylerin adı olmadı aynı zamanda adresi oldu. Ben inanıyorum ki Abdullah Özdemir Başkanımızın liderliğinde İstanbul’da AK Parti’miz halkımızla iç içe, gönül gönüle, gönül bağını daha da güçlendirerek inşallah 28 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı birinci turda başkan yapacaklar. 29’da da başta ilçe belediyelerimiz olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye’sine de AK Parti’mizin yeniden icraat bayrağını, umut bayrağını ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklar" dedi.

"Tebrik ediyorum"

Abdullah Özdemir’in çalışmalarını ve çalışkanlığını bildiğini söyleyen Kabaktepe, "Bunların daha da güzelini ve iyisini inşallah onun liderliğinde burada bulunan yönetim kurulu üyelerimiz, ilçelerimiz, teşkilatlarımız, görünen veya görünmeyen kahramanlarımızla partimizi en güzel şekilde temsil edecekler. Kendisini tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu görevinin hem ona hem ailesine hem İstanbul ailemize hem de Türkiye’mize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’ dan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

"Var gücümüzle emeğimizin, heyecanımızın tüm boyutunu sürecin içerisine katarak AK Parti bayrağımızı İstanbul’umuzla daha da yüksek noktalara taşıma gayretinde bulunacağız"

Başkan Özdemir ise kendisine bu görevi layık gören herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, "İstanbul, tarihindeki en büyük başarılardan birisi olan 2023 seçimlerindeki İstanbul’da teşkilatın lideri Osman başkanımızdı. Gerçekten büyük başarılara imza atıldı. İstanbul tarihinin en büyük mitingine bu dönemde imza attı. Gerçekten bu yapılanma çalışmalar İstanbul’umuzdaki kapasitemizin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. İnşallah bu kapasitenin daha da yüksek noktalara çıkabilmesi adına yeni dönemde tüm teşkilat mensuplarımızla, Belediye başkanlarımızla mücadele edeceğiz. Var gücümüzle emeğimizin, heyecanımızın tüm boyutunu sürecin içerisine katarak AK Parti bayrağımızı İstanbul’umuzla daha da yüksek noktalara taşıma gayretinde bulunacağız" diye konuştu.

"İnşallah nice hizmetlere hep birlikte, tüm arkadaşlarımızla ve tüm başkanlarımızla ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı öncesi İstanbul’u bilen biri olduğunu söyleyen Özdemir, "Hem Cumhurbaşkanı’mızın emeklerini hem sonrasında AK Parti belediyeciliği de Kadir Topbaş başkanımızın vizyonunu da bilen bir olarak inşallah nice hizmetlere hep birlikte, tüm arkadaşlarımızla ve tüm başkanlarımızla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.