Bahçelievler’de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘2. Sözüm Mecliste’ programı düzenlendi. Program çerçevesinde “Türkiye’nin Sağlıkta Dünü, Bugünü ve Yarını” konuları ele alındı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından ‘2. Sözüm Mecliste’ programı düzenlendi. Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda, “Türkiye’nin Sağlıkta Dünü, Bugünü ve Yarını” konuları ele alındı. Programa, İstanbul Milletvekilleri Prof. Dr. Halit Yerebakan, Dr. Sevan Sıvacıoğlu ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yanı sıra bir çok STK temsilcisi ve hekimler katıldı. Düzenlenen programda, AK Parti hükümeti boyunca 2002’den günümüze kadar uzanan süreçte sağlık sisteminde gerçekleştirilen dönüşümler anlatıldı. Öte yandan gelişen teknolojinin sağlık alanında gerçekleştireceği dönüşümlere vurgu yapıldı.

“Türkiye’deki sağlık sisteminin bugünü son 22 yılda yaşanan büyük reformlar ile şekillenmiştir”

Programda konuşan Dr. Sevan Sıvacıoğlu 2002 yılından bugüne sağlık alanındaki dönüşümlere vurgu yaparak, “Konumuz sağlık. Bizler Tıp insanlarıyız doktoruz. Tabii ki mesleğimizi bu güne kadar uyguladık. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlarda, özellikle aile sağlığı ve sosyal işlerimizde görevliyim. Çalışmalarımıza birçok hekim arkadaşımızla birlikte devam ediyoruz. Öncelikle herkesin çalışmalarındaki isteği ev azmi, çok değerli yaklaşımlarını olumlu buluyorum. Artık günümüzde sağlıkta, birçok şeyi telefonla hallederken şimdi artık mesajlaşma ile teknolojiyi kullanarak birçok şeyi hallediyoruz. Türkiye’nin sağlık sistemi çok köklü bir geçmişe dayanmakta olup, birçok dönüşümler geçirmiştir. 2002 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla beraber sağlık sistemimizi daha erişilebilir, etkin ve eşitlikçi bir hale getirmek için birçok adımlar atılmıştır. Türkiye’nin sağlık sisteminin bugünü son 22 yılda yaşanan büyük değişiklikler ve reformlar ile şekillenmiştir. Sağlık alanında yapılan çalışmalar son yıllarda bir ivme kazanmış ve kalite ve erişilebilirlik açısından ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu çalışmalar sağlık alanının iyileştirilmesi, teknolojinin sağlık alanına entegrasyonu, halk sağlığı politikalarının güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin erişiminin artırılması gibi yaklaşımlardır. Bu reformlar hem kamu hem özel sektör tarafından yürütülen kapsamlı projelerle desteklenmiştir” dedi.

“Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle herkese eşit sağlık hizmeti sunmaya çalıştık”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır programdaki konuşmasında 2002 yılından 2023 yılına doğumlarda yaşanan anne ve bebek ölümlerindeki düşen orana dikkat çekerek, “2002 yılında bin canlı doğumda 32 buçuk olan bebek ölümü, 2023 yılında 9,8’e düşüyor. Bu çok önemli hekimler olarak, tıp camiası olarak bu çok önemli. Diğer bir veri de var ki bu da çok önemli. 100 bin canlı doğumda 64 olan anne ölümü, 2023’te 13 buçuğa düşüyor. Bizim yaptığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı’ndaki sağlıkta devrimi gerçekten kayda değer şeyler. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle herkese eşit sağlık hizmeti ulaştırmaya çalıştık. Şu anda her ilde ilçede bir hastane var. Oraya da ambulans gönderiyor. Kışın uçak ambulans, paletli ambulans ve helikopter ambulans gönderiyor. Bunları hafife almamak lazım. Cumhurbaşkanımız çok eleştirildi. Neden bu şehir hastanelerini yapıyorsunuz diye. Haklı yönleri de olabilir ama şehir hastaneleri pandemi döneminde olmasaydı neler olabileceğini ben düşünmek bile istemiyorum. Ben ayrıca 2002 - 2019 arası sağlıkta neler yapılmış bunlardan bahsetmek istiyorum. Mobil sağlık hizmetiyle sağlığa erişimi zor olan hastalara gerekli tedavi ulaştırıldı. 39 ilçede mobil sağlık araçları vardı. Şimdi bakanlıkta aldı ama buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerelle beraber daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda büyükşehirin yaptığı evde sağlık hizmetleri iyice yavaşladı” şeklinde konuştu.

“Türkiye, medikal cihazlar mevzuatında Avrupa Birliği’nde uygulanan akreditasyon süreçlerini birebir uygular hale geldi”

Programın devamında bugüne kadar gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan sağlık alanındaki dönüşümler konusunda konuşma yapan sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyon üyesi Prof. Dr. Halit Yerebakan, “Elektronik reçete sistemi büyük bir kolaylık getirdi. Rapor konusundaki eksiklikleri de zaman içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Özellikle yeşil reçete uygulamasında ayrı bir alan açtık. Çünkü biliyoruz ki eskiden çok daha rahat kullanılan ilaçlar, dünya gündeminde takip ettiğimiz üzere farklı bağımlılık etkileri gösteriyor. Dolayısıyla yeşil reçete sistemi geliştirildi ve bir çok ilaç buraya dahil edildi. Medikal cihaz mevzuatındaki değişikliklerde de Türkiye adeta Avrupa Birliğinde uygulanan tüm akreditasyon süreçlerini bire bir uygulamaya başladı. Dolayısıyla hastalarımızın tedavisinde bizlere aracı olan tüm tıbbi cihazlar dünya normlarına uygun bir hale gelmiş bulunuyor. Yeni teknolojileri entegre ettik son dönemde” dedi.

“ Dünyanın en pahalı kalemi bir dahiliyecinin kalemidir”

Gelişen teknolojinin sağlık alanında gerçekleştireceği dönüşümlere de değinen Prof. Dr. Halit Yerebakan, “Yapay zeka ve kişisel sağlık kayıtları ve sağlıkta dijital dönüşüm gerçekleşiyor. Bunlar daha ilk aşamaları. Önümüzdeki 10 yılda öngörülen teknolojide en başta yaşlı bakım hizmetlerinde çok ciddi bir dönüşüm yaşanacak. Yapay zeka destekli robot sistemler ile yaşlı bakım hizmetlerine çok ciddi katkı sağlanacak. Hastane bakım hizmetleri değişecek. Sonrasında doktorlara daha da yardımcı olabilecek sistemlerin hayata geçeceğini görüyoruz. Dünyanın en pahalı kalemi hangisidir? Japonların yaptığı dolma kalemler çok kıymetli ancak dünyanın en pahalı kalemi bir dahiliyecinin kalemidir. Sonra da bir aile hekiminin kalemidir. O kalemin ucundan dökülen mürekkeple yazılan bir reçete milyarlarca dolara karşılık geliyor. Dolayısıyla bugünün dünyasında değer bazlı sağlık üretimi dediğinizde, aile hekimi sistemimizin yeni yönetmeliğinde akılcı ilaç kavramını getirdik. Buna çok küçük bir puan verdik. Aslında bu geleceğe karşı bir ipucuydu bu. Çok eleştirenler oldu ‘ bizim ilaçlarımıza mı karışıyorsun’ dediler. Asla böyle bir şey yok. Bir meslektaşımın özgürce kendi bilgi dağarcığı ile etik kurallar ile verdiği sağlık hizmetin hastasının faydasına yazacağı reçeteye mani olamaz. Ancak akılcı ilaç kullanımı yazmış olduğunuz reçetenin ne kadar gerekliğini ya da başka bir imkan olup olmadığını düşünmeye yarayacak bir parametreydi. Bugünkü sistem o pahalı kalemin doğru kullanılmasını sağlamak için bir ipucu oluşturuyor” diye konuştu.

(OE- SK-