Sancaktepe’de Milli Ağaçlandırma Günü ve, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde 600 fidan, Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulunda toprakla buluştu. Başkan Şeyma Döğücü’nün de katıldığı programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İnsanın kendisi ve diğer insanlarla barışabilmesi, insanın doğa ile evrenle barışabilmesi için, hayatta ona en çok yol gösterecek, hayatı kolaylaştıracak hayatı yaşanabilir kılacak temel yaklaşımlardan birisi fidan dikimidir" dedi.

Sancaktepe’de Milli Ağaçlandırma Günü ve, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde 600 fidan, Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulunda toprakla buluştu. Başkan Şeyma Döğücü’nün de katıldığı programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İnsanın kendisi ve diğer insanlarla barışabilmesi, insanın doğa ile evrenle barışabilmesi için, hayatta ona en çok yol gösterecek, hayatı kolaylaştıracak hayatı yaşanabilir kılacak temel yaklaşımlardan birisi fidan dikimidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan ’Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde Sancaktepe’de Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi işbirliğince 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 600 fidan, Borsa İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu’unda toprakla buluştu.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İnsanın kendisi ve diğer insanlarla barışabilmesi, insanın doğa ile evrenle barışabilmesi için, hayatta ona en çok yol gösterecek, hayatı kolaylaştıracak hayatı yaşanabilir kılacak temel yaklaşımlardan birisi fidan dikimidir. Bugün Milli Ağaçlandırma günü vesilesiyle biz evren ve doğa ile barışık olduğumuzu gösterecek güzel bir eylem gerçekleştiriyoruz. Ve 600 üzerinde ağacı okulumuzun bahçesinde toprakla buluşturup 500’ün üzerinde ağacımızı da İstanbul’umuzun değişik caddelerinde yaşamalarını sağlayacağız“ dedi.

“Her fidan ağaca dönüştüğünde sanki yeniden doğuyor ve yeşeriyor gibi hissediyoruz”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise “Gerçekten çok mutluyuz. Bugün, her fidan ağaca dönüştüğünde sanki yeniden doğuyor ve yeşeriyor gibi hissediyoruz. Ve çocuklarımıza karşı, doğaya yapmış olduğumuz haksızlıkların en azından bir kısmının telafi edilmesi anlamında bu etkinlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu düşünen Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden Cumhurbaşkanımıza ve Orman Bakanlığımıza yeniden teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklarımız bunu hakkediyor. Bizden bunu bekliyorlar. “ diye konuştu.

Öte yandan program sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fidanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü dikerek ardından ilk can suyunu döktü.