AK Parti genel merkezi tarafından başlatılan kurultay takvimi doğrultunda geride bıraktığımız ay delege seçimi gerçekleştiren AK Parti İpsala ilçe başkanlığında gözler 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek ilçe kongresine çevrildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, yapılacak olan kongre için hazırlıklarının devam ettiğini ve kongrede aday olduğunu belirtti.

Bu zamana kadar İpsala’ya hizmet etme noktasında çalıştıklarını belirten Başkan Demir; “İpsala AK Parti’nin ailesinin bir ferdi olarak partime her zaman hizmet ettim ve edeceğim. Bu makam hizmet etme makamıdır. Bu makamda bizleri hizmete layık gören değerli parti büyüklerime teşekkür ediyorum. 26 Ekim tarihinde ilçe kongremiz var. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde de daha büyük hizmet etme noktasında tekrardan görev almak istiyorum. Yapılacak kongrede tekrar AK Parti ilçe başkanlığına adayım.” dedi.

“KONGRELER, TEŞKİLATLARIN BAYRAMIDIR”

Kongrelerin bayram havasında geçeceğini vurgulayan Başkan Demir, “Kongreler ve kongre süreçleri teşkilatların tabiri caizse adeta bayramlarıdır. Hem bir yenilenmeye ve tazelenmeye vesile olurlar, hem de birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın ve daha da güçlenmenin en güzel örnekleri sergilenmiş olur. Kuruluş ruhu çerçevesinde ve tam bir beraberlik içerisinde tüm teşkilat mensuplarımızın katılım sağlayacağı bir kaynaşmayı birlikte yaşayacağız. Milletin umudu olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti, kutlu yürüyüşüne devam edecektir” diye konuştu.