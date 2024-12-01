Van Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda AK Parti ile DEM Parti üyeleri arasında ‘kayyum’ tartışması yaşandı.

Toplantıda AK Parti hükümetinin Bahçesaray’a kayyum atamasını protesto eden DEM Partililerin konuşmalarına AK Parti grubu adına Grup Başkanı Havva Duran cevap verdi. Duran, “Biz AK Partililer olarak meclisin daha ilk toplantısında söylemiştik. Bizler de sizler gibi seçilmiş meclis üyeleri olarak buraya gelmişiz. Kayyum taraftarı değiliz. Ayrıca kayyum, devlet politikasıdır. Bizi protesto edeceğinize sizde geçmişi temiz, GBT sorunu olmayan başkan adayları seçmiş olsaydınız bugün bunlar olmazdı” dedi.

Bunun üzerine DEM Partili üyeler Duran’ın konuşmasını keserek masalara vurmaya başladılar. DEM Partililerin konuşmasına fırsat vermediği Duran, parti grubuyla birlikte meclis salonunu terk ederek yapılanları protesto etti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan haber paylaşımında ise tartışmaya değinilmeden Havva Duran’ın sözleri çarpıtıldığı iddia edildi. Duran’ın, “bizler de kayyum taraftarı değiliz” söylemini “kayyumdan memnun değiliz” şeklinde değiştirerek ikinci bir tartışmaya imza attığı öne sürüldü.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Haksız ve mesnetsiz bir şekilde işten çıkarılan belediye personellerinin de haklarını savunan Havva Duran’ın ‘Büyükşehir ve VASKİ Genel Müdürlüğünde sözleşmeli personellerin, 29 Kasım 2024 tarihinde mesai bitiminde sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair yazıların çalışanlara tebliğ edildiğini üzülerek ifade etmek istiyoruz. 2 Mayıs 2024 tarihinde de aynı gerekçelerle çalışanlarınıza SMS göndererek işten çıkarttığınızı herkes biliyor. O zamanda belediyemizin mali durumu, borç yükü, maaş ödemelerinde yaşanan zorluklar nedeniyle iş akdinize son verilmiştir dediniz, madem borç vardı neden sonrasında bir günlük İŞKUR ilanı ile 245 kişinin işe alınması için girişimde bulundunuz. Memleketimizin gençlerinin işsiz kalması vicdanlara sığar mı? Sözlerine cevap veremeyen DEM’li üyeler, konu kayyum meselesine geldiğinde bütün Vanlıların ‘neden suçlu insanları aday gösteriyorsunuz’ şeklindeki haklı eleştirisini, meclis üyelerine hitaben nazik bir üslupla dile getiren Havva Duran’ın konuşmasını kesmek için masalara vurması DEM’li üyelerin hakikattin dile getirilmesinden hoşlanmadığını gösteriyor. Bu mesele gündeme düşünce, konuyu öğrenen Vanlılar, Havva Duran’ı haklı bulup DEM’lilerin yaptığı provakasyonu siyasi etiğe uygun bulmadı” denildi.

Havva Duran ise yaptığı açıklamada, DEM Partililerin gerçeklerin konuşulmasını istemediğini söyleyerek, “Biz Van’ın ve Vanlıların meselelerini konuşmaya devam edeceğiz. Konuşmamı manipüle eden, değiştiren belediye basınını da tarafsız davranmaya davet ediyorum” dedi.