EGD Başkanı Erel ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Başkanı Bozkurt ile ilçede yapılacak yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundular.

Başkan Erel de bu özel günlerini unutmayıp ziyarete gelen Bozkurt ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Şafak Erel ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan Bozkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak bütün basın camiasının

Kdz Ereğli Ak Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin katıldığı ziyarette EGD Başkanı

Kdz Ereğli Ak Parti İlçe Teşkilatı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.