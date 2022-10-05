AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, yönetim kurulu üyeleri ile yapımı devam eden huzurevi inşaatını incelemelerde bulundu.

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, yönetim kurulu üyeleri ile yapımı devam eden huzurevi inşaatını incelemelerde bulundu.

Yapımına 2017 yılında başlanan Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezinin tamamlanması için çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor. İnşaatta devam eden çalışmaları inceleyen İlçe Başkanı Şerif Okudan, "Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yılbaşından önce teslim edilmesinin ön görülüyor. 2017 yılında belediyemiz tarafından başlatılan akabinde inşaatı durdurulan huzurevi inşaatını talebimiz üzerine Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde belediyeden bakanlığa devrini yaptırdık. Geçtiğimiz ayda ihalesi yapılan huzurevi inşaatı 04.02.2023 tarihinde teslim edilmek üzere yüklenici firmaya yer tahsisi yapıldı.

Bizlerde bugün yaptığımız incelemeler, firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Şubat ayında teslim edilmesi gereken huzurevi inşaatını yılbaşına kadar teslim edeceklerinin bilgisini aldık. Şu an iç elektrik, su tesisatı ve sıva işleri devam ediyor. Ekim ayı içerisinde bunlar bitecek akabinde dış cephe mantolama, Çevre düzenlemesi, bahçe duvarı işlemi yapılarak yılbaşından önce teslim edilecek“ dedi.