Ak Parti Mersin Merkez Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser , 12 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak olan Ak Parti 6.Olağan Toroslar İlçe Kongresine vatyeniden doğuşandaşları davet ett.

İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser , Kongre ile yaptığı açıklamada , '' Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yenilenme ve yeniden doğuşun gerçekleşeceği kongreler süreci , Toroslar İlçemiz'de de 12 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.00'da Korukent Mahallesi Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda başlıyor. '' Umudun , İcraatın , Geleceğin Adı Ak Parti ''mottosu ile gerçekleştireceğimiz 6.OlağanToroslar İlçe Kongremize tüm vatandaşlarımızın teşriflerini bekliyorum.Katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır '' dedi.