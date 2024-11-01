Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz 27 Ekim Pazar günü yapılan AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’nde yeniden İlçe Başkanı olarak seçilen Birol Yiğit, kalabalık topluluğun katımıyla mazbatasını teslim aldı.

Yeniden AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı’na seçilen Birol Yiğit mazbatasını AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve belediye başkanlarının katımıyla Çaycuma Adliyesi’nden teslim aldı.

Mazbata alım törenine;Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, Karapınar Belediye Başkanı Ali Özdal, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partilinin katılımı ile İlçe Seçim Kurulundanmazbatasını aldı.

Birol Yiğit mazbata sonrası yaptığı açıklamada: "27 Ekim 2024 Pazar günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Dayın Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendinin katılımı ile 8. Olağan AK parti Çaycumakongremizi yaptık. Kongremize teşrif eden, başta Sayın Bakanımıza, bakan yardımcımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il genel meclis, belediye meclisüyelerimize, belde başkanlarımıza,kadın ve gençlik kollarımıza, üyelerimize, delegelerimize, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanlarına kongremizde bizleri yalnız bırakmadıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.