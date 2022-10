AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem ve yönetimi, basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü unutmadı

AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş ve Gençlik kolları Başkanı Eşref Gümüş ile birlikte İlçede görev yapan basın mensuplarını ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ziyarette tüm basın mensuplarının gününü kutlayan İlçe Başkanı Güdem, “Gazetecilik ve medya dünya çapında var olan meslek. Dünya çapında yaparken bazen savaş muhabiri, bazen mecliste, doğal afetlerde, vb. her olaydan sizlerin sayesinde bilgi alıyoruz. Sizleri unutmak ve değer vermemek bizlerin için hata olur. Basın, yayın, medya bizler için baş tacıdır. Ülkemizin ve şehrimizin kıymetli basın mensupları, coğrafyamızın dününü, bugününü ve ihtiyaçlarını iyi bilen birbirinden kıymetli meslek mensuplarından oluşmaktadır. Bu sebeple bizler de basın mensuplarımızın yaklaşımları, öngörüleri ve önerilerini her zaman dikkate almaktayız. Basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin görevlerini yerine getirebilmek adına gösterdikleri çabalarını her zaman tebrik ve takdir ettiğimiz basın mensuplarımızın, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.