Bilecik AK Parti yeni seçilen İl Yönetim Kurulu üyeleri Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında seçilen yeni İl Yönetim Kurulu üyeleri Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya gelerek Bilecik adına sohbet ettiler. AK Parti İl Yönetim Kurulu olarak Bilecik Valiliğine gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Vali Aygöl ile görüştü. İl Başkanı Yıldırım, "Bilecik adına AK Parti olarak her şeyi yapmaya hazırız. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte yeni projelerimizi de beraberinde sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerini gerçekleştiren heyet görüşmeyi fotoğraf çekerek sonlandırdı.