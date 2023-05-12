AK Parti İl Seçim İşleri Başkanı Semih Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

2014 yılında AK Parti Gölpazarı Belediye Başkan adayı olan Yavuz, geçmiş dönem AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı ve 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Seçim İşleri Başkanı olmuştu. Semih Yavuz evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, sosyal medya üzerinde yayımladığı mesajında, "Önceki Dönem Gölpazarı İlçe Başkanımız, İl Seçim İşleri Başkanımız Semih Yavuz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, Yavuz ailesine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.