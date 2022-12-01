AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, ‘Genç Arazi’ programı çerçevesinde Yalova’da ilk kez oy kullanacak gençlere doğum günü sürprizi yapıyor.

AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, ‘Genç Arazi’ programı çerçevesinde Yalova’da ilk kez oy kullanacak gençlere doğum günü sürprizi yapıyor.

İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova’da ilk kez oy kullanacak olan gençlere doğum günü sürprizi gerçekleştiriyor. Ziyaretlerle ilgili konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan, “2023 yılında ilk defa oy kullanacak olan genç kardeşlerimizin doğum günlerinde yanlarında oluyoruz. Bizleri karşılarında gören gençler oldukça mutlu oluyorlar. AK Parti iktidarı ile birlikte gençlerimiz artık, sadece seçen değil seçilen konumda da yer alıyor. Ülkemiz her geçen gün gelişirken, 2023 hedeflerimizi biz gençler olarak gerçekleştireceğimize inancımız tamdır. Yalovalı genç kardeşlerimizle çeşitli platformlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yalova’mızda, ilk defa oy kullanacak 15 bin gencimiz var. Sadece gençlerimizin seçim zamanı değil, her zaman yanındayız” dedi.