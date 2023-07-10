AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından kadın girişimciye destek vererek lavanta hasadını ziyaret etti.

İl Başkanı Seher Ünsal, Kaman ilçesi Kekilliali köyünde kadın girişimci Hülya Karakaya ve eşi Rifat Karakaya’ya ait lavanta bahçesi hasadında ziyarette bulundu. 500 dekar arazide yağ kalitesi yüksek 1 milyon fide ekimi ile devasa bir lavanta bahçesi yapılan alandaki çalışmaları önemsediklerini ifade eden İl Başkanı Ünsal; "Kozmetik ve sağlık sektöründe çok kıymetli olan lavanta yağını üretmeye başlamışlar. Kozmetik adında markalarını oluşturmuşlar. Onlarca kişiye istihdam oluşturmuşlar. Hemşehrilerimizi tebrik ediyorum" dedi. AK Parti iktidarıyla birlikte kadın girişimci sayısının artış gösterdiğini aktaran Ünsal açıklamasında; "AK Parti öncesi dönemlerde ’sanayi’ dediğimizde ’ekonomi’ dediğimizde, ’teknoloji’ dediğimizde, ’üretim’ dediğimizde aklımıza kadınlar gelmezdi. Kadınlarımızın üretimde söz sahibi olmalarından çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye’deki kadınların, girişimcilikle kendi işletmelerine sahip olmalarıyla, kendi hayallerini gerçekleştirmeyle ilgili büyük adımlar atıldı ve atılmaya devam etmektedir. Geçen yıl kadın girişimcilik hedefimizi aşarak yüzde 13’lere ulaştık. Başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere üreten, ülkemize katma değer kazandıran tüm girişimcilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.