Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen iftar yemeğinde şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla Bilecik AK Parti İl Başkanlığı binasında şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine iftar programı gerçekleştirildi. İftar programına, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, AK Parti belediye meclis üyeleri, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katıldı.

İftar yemeği öncesi AK Parti İl Başkanı Yıldırım, şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerini ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek, "Bugün iftar soframızda, şehit yakınlarımız ile gazi ve gazilerimizin kıymetli ailelerini ağırlıyoruz. Her şehit ve gazimizin hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Öte yandan program sonrası şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.