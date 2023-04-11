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“El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat”

“El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat”

Atamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan önceki dönem İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in takdirleri ile Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm bey olmuştur.

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