AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından değerlendirme toplantısı tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından değerlendirme toplantısı tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilecik’e gelmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım öncülüğünde değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası konuşan Serkan Yıldırım, “Yoğun geçen haftada özveriyle çalışan yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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