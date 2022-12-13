Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaza, 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecdde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen Abdülmuttalib İpek’e (67) geri geri manevra yapan B.S. idaresindeki 12 AK 958 plakalı kamyon çarptı. Kazada kamyonun altında kalan şahıs ağır yaralandı. ihbar üzerine bölgeye çağrılan ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdülmuttalib İpek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü kazada hayatını kaybeden Abdülmuttalib İpek’in şehir mezarlığında defin edileceği öğrenildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.