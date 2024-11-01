AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığındaki video konferans toplantısına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında video konferans sistemiyle gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Yıldırım, "Bu önemli toplantıda, devam eden kongrelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk ve partimizin geleceği ile stratejileri üzerine verimli görüşmelerde bulunduk” dedi.