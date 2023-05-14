AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ’da da oy kullanma işlemleri sürüyor.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Doğukent Mahallesi Nahit Ergene İlkokulundaki 2073 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Yıldırım, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi öneme sahip bir seçim yaşadıklarını kaydeden Yıldırım, “14 Mayıs seçimlerinin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bu arada bugün Anneler Günü başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum”dedi.