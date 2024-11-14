AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, haftalık gerçekleşen yönetim kurulu toplantısından önemli adımlar atılacağını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında İl Yönetim Kurulu Haftalık Toplantısı’na Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, il ve ilçe başkanları ve diğer kademelerdeki yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda

AK Parti İl Başkanı Yıldırım önemli adımlar atılacağını söyleyerek, "Merkez İlçe Teşkilatımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, gündeme dair konuları görüştük. Bu toplantı, güçlü ve kararlı adımlar atmamız için bir kez daha bizlere ilham verdi” ifadelerinde yer aldı.