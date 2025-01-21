AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Serkan Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı ve mahalle ve köy muhtarları katılım gösterdi.

Başkan Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; mahallerin alt yapı ve üstyapı ile diğer kamu hizmetleri ele alınarak masaya yatırıldı. Konuşmasında daha önce yapılan mahalle ve köy muhtarları buluşma toplantısında; devletle, muhtarları ve mahalle halkını bir araya getirerek, sorun ve taleplerini dinlediklerini, bundan sonraki sürecin aynı şekilde devam edeceğini ve köy ziyaretlerinin de aynı şekilde devam edeceğini ifade eden Başkan Yıldırım, “Mahalle toplantılarının yanı sıra burada olduğu gibi muhtarlarımızla belli periyotlarda bir araya geleceğiz, genel konuları konuşacağız” ifadelerini kullandı.