Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak atanan Fatih Üzüm yaptığı açıklamada; "Yönetimimizde bizimle birlikte çalışmak isteyen kıymetli hemşehrilerimize ihtiyacımız var. Perşembe günü akşam saat 17.00’ye kadar il yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını parti binamızda alacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı olarak kendilerine verilen görev bilinciyle Kayseri’ye faydalı işler yapmak için çalışmaların devam edeceğini aktaran Fatih Üzüm; "5 tane birbirinden kıymetli arkadaşımızla beraber yapılan mülakat ve temayül sonucunda il başkanlığı için Ankara’ya hareket ettik. Orada da yapılan görüşmeler sonucunda sayın cumhurbaşkanımız tarafından önümüzdeki süreçte il başkanlığı görevi tarafımıza tevdi edildi. Diğer arkadaşlarımın hepsi de gerçekten birbirinden kıymetliydi. Ama görev bize tevdi edildi. Bu görevin bilinciyle bundan sonra da inşallah Kayseri’ye faydalı işler yapmak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Perşembe gününe kadar il yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını alacağız"

İl Yönetim Kurulunu oluşturmak için sürecin devam ettiğini ve kendileriyle çalışmak isteyenlerin başvurularını Perşembe gününe kadar alacaklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm; "Biliyorsunuz il başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra ilk yapılacak iş il yönetim kurulunun oluşturulması. Biz de bu konuda çalışmalarımıza başladık. Dün itibariyle mevcut yönetimimizdeki tüm arkadaşlarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz ve kendilerinin fikirlerini alıyoruz. Çünkü onlarla 2020’den bu yana beraber yol yürüdük, fikirleri bizler için önemli. Tabi ki yönetimimizde bizimle birlikte yer almak isteyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen diğer arkadaşlarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ihtiyacımız var. Bu konuda Perşembe günü akşam saat 17.00’ye kadar il yönetiminde yer almak isteyen tüm arkadaşlarımızın başvurularını parti binamızda alacağız. Yine birebir görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bu görüşmeler neticesinde de inşallah herkesi kapsayan, Kayseri’ye hitap eden, vatandaşın derdiyle dertlenen güzel bir yönetim oluşturacağız" diye konuştu.