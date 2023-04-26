AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhur ittifakı ortağı MHP seçim bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Ünsal, siyasette çalışanın ve halkına hizmet edenin kazanacağını söyledi. Kırşehir’in Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Milletvekili seçimlerinde tercihini AK parti’den yana kullanacağını ifade eden Ünsal, "Kırşehir AK Parti ile kaybettiklerini yeniden alacak. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sonrasında ise değişimin adı olan AK Parti Milletvekili adaylarının meclise yer alması için gerekli tüm hazırlık çalışmaları sağlandı. İl genelinde AK Parti’nin iki Milletvekilini de alacağımızdan şüphemiz yok" dedi.

AK Parti’nin Kırşehir’de eser bıraktığını ifade eden İl Başkanı Ünsal, "Bizlerin derdi halkımızın refah seviyesini arttırarak onların sorunlarını tespit edip doğru çözümler üretmek. Bizler bu yolda seçildiğimiz günden beri hiç durmadık. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin gerçeklerini anlatmamıza gerek yok halkımız bunu görüyor. Kırşehir için yeni bir süreç başlattık ve bu süreçte de halkımızın büyük çoğunluğunun desteğini aldık. İnsanların bizleri gördüklerindeki beden dilleri ve bizden şunu da yapın söylemleri bizim öngörülerimizi doğruluyor. Kırşehir AK Parti ile hep kazandığı gibi yine kazanacak." diye konuştu.

Siyasi nezaket’i bozmadan saha çalışmalarına katıldıklarını anlatan İl Başkanı Ünsal açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ahi evran-ı Veli’nin memleketi Kırşehir’de bir kadın il başkanı olarak göreve geldiğim günden beri toplumu bürokrasiyi ve siyaseti nezaket çerçevesinde kanalize etmeye çalışıyoruz. Siyasi nezaketimizi hiç bozmadan toplumumuzun değerlerine öncelik vererek çalıştık. Halkımızın bizlere anlattığı her şeyi imkanlarımız ölçüsünde çözme gayretinde olduk. Yaşadığımız bu süreçte de asla nezaketsizliğe izin vermeden çalışmalarımızı birbirinden değerli adaylarımızda yürütüyoruz. Halkımızda 14 Mayıs günü doğru tercihi yapacak"şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan MHP merkez ilçe başkanı Ramazan Adalı ise ittifakın doğru şekilde ilerlediğini söyleyerek AK Parti teşkilatına ziyaretleri için teşekkür etti.