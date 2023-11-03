Kırşehir AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Cacabey Meydanında organize edilen Kudüs Platformuna destek sundu.

Ünsal, yüreklerini Türkiye’ye çeviren Filistinli çocuk ve yaşlıların yanında olduklarını söyledi. Yardım çalışması alanına giderek yapılan çalışmalara da destek sunan Ünsal açıklamasında; "Filistin halkının haklı davalarında yanlarındayız. Türkiye batısından doğusuna Filistin’de yaşanan zulmün sona ermesi için çaba gösteriyor. Yüreklerini ve gözlerini bizlere çeviren Filistinli kardeş ve çocuklarımıza bizler de yardım platformları aracılığıyla destek sunuyoruz. Yapacağımız her yardım Filistinli çocukların hayatta kalması için olsun" dedi.

Filistin’e destek platformu İsrail-Filistin savaşının başladığı günden itibaren Cacabey Meydanında destek sunuyor ve halkı bilinçlendirme çalışması yürütüyor.