Kırşehir’de görevinde ikinci yılını tamamlayan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, düzenlediği basın toplantısında şehre yapılan yatırımları açıkladı.

Kırşehir’de görevinde ikinci yılını tamamlayan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, düzenlediği basın toplantısında şehre yapılan yatırımları açıkladı.

İl Başkanı Ünsal açıklamasında; "Kırşehir’de, hükümetlerimiz döneminde söz verilen her şey hayata bir bir geçiyor. Kırşehir için ne öngörmüşsek hepsini de yapmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi. Ulaştırma, altyapı, eğitim yatırımlarının yanı sıra Kırşehir’de yerel dinamiklerle diyaloglar noktasında senkronize çalışma içinde olduğunu söyleyen Ünsal; "İki yıl önce Kırşehir’de cumhurbaşkanımızın talebi sonrası il başkanlığı görevini aldım. Bu süreç içerisinde de görev alanımızda Kırşehir için en iyisini yapma gayretinde taviz vermeden çalışmaya başladık. Ana temamız ise yola çıktığımızdan bu yana şehrimizin gelişimi oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılında Kırşehir’in de yerini aldığını anlatan Ünsal; "STK, basın temsilcileri, kamu kuruşları ve yerel yönetimlerle istişare ve planlı bir çalışma ile Türkiye Yüzyılı için hazırlık yapıyoruz. Şehrimiz bizlerin döneminde yapılan her türlü hükümet yatırımından da payını alıyor. Bizler de eksikleri görerek giderme yolunda çalışmalar yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığı ile Hükümet Konağı sorununu, Milli Eğitim Bakanlığı ile şehrimize yapılan eğitim yatırımlarında gerekli ödenekleri alarak eksiklikleri tamamlıyoruz. 20 Önceki aşk ile Türkiye Yüzyılına hazır halde de 2023 yılına hazırız" diye konuştu.

Toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Başkanı Emre Demirci katıldı. Toplantı basın temsilcileri ile yapılan istişare ile sona erdi.