AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimleri devam ediyor.

81 ilde üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayan eğitimlerde 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verilecek. Eğitimlerin ana teması ise ’Türkiye Yüzyılı’ olarak planlandı. AK Parti’nin bir okul misyonunu benimsediğini ifade eden Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal; "AK Parti, kurulduğu günden itibaren bir okul misyonu yürütmüştür. Yetiştirdiği siyasetçiler, siyasete yaklaşımı ve siyaset yaparken bilimselliğe verdiği önemle Türk siyasetine bir soluk getirmiştir" dedi.

Teşkilat çalışmalarıyla büyük hedeflere ilerlediklerini aktaran Ünsal açıklamasında; "AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK teşkilatların gayretli çalışmaları ile büyük Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz. Teşkilat Akademisi Eğitim programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlamaktadır” diye konuştu.