Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ve tek liste halinde gidilen AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongresinde AK Parti Manisa İl başkanı olarak seçilen Süleyman Turgut, bugün Mazbatasını alarak görevine başladı.

Manisa Adliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen mazbata törenine AK Parti Manisa İl başkanı olarak seçilen Süleyman Turgut ile 50 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

Mazbatasını teslim almadan önce konuşma yapan İl Başkanı Turgut, "1 Şubat’ta yapmış olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz partimizin 8. Olağan Kongresinde şahsın ve hep birlikte yönetim olarak önümüzdeki dönemde Manisa’da İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeliği görevleri almış bulunmaktayız. Ben bu vesile ile bizleri salonda yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize, tüm dostlarımıza, katılım sağlayan herkese ve oylarıyla destek veren tüm delege arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de basın mensuplarına yapmak istiyorum ki bizi gerçekten başladığımız günden bugüne kadar takip eden bizlerle ilgili doğru haberleri yapan ve bugün de aramızda bulunan çok değerli basın mensuplarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayırlısıyla bugün çıkacağımız bu yolda devam eden zaman içerisinde önce Manisa’mıza, arkasından da ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı hizmetler yapmak için bu kervanın içerisinde hep birlikte olacağız. Bu süreç içerisinde biz kavgadan ziyade hizmet anlayışı ile yürüyeceğiz. Ne zaman biteceğini bilmediğimiz bu hizmet zamanı sonunda bu görevleri bırakırken geriye dönüp baktığımızda hizmet ve hayırla anılan çok güzel bir süreci hep birlikte kavga ve gürültüye fırsat vermeden hayırlı hizmetlerle geçireceğiniz bir zaman dilimi olmasını da gönülden temenni ediyorum. Bu noktada Manisa özelinde tüm ilçelerimiz ile beraber yapılacak bütün hayırlı hizmetlerde hayırlı işlerde siyaseti bir kenarı bırakıp halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir düşünce ile bu görevleri yapacağımızı buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde bizlerle beraber olan, bizlere destek veren, bizlere dualarıyla beraber gece gündüz demeden bizlerle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç içerisinde birlik beraberlikle Manisa’da hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Son söz olarak da diyorum ki ’Bizi izlemeye devam edin." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından İl Başkanı Turgut’a mazbatasını, Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Müdürü Faruk Kanber’in elinden teslim aldı.

Mazbata töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.