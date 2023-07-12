Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kars İl Başkanı olarak atadığı Muammer Sancar, görevine hızlı başladı.

AK Parti Kars İl Başkanlığı görevine atandıktan sonra hemen sahaya inen Sancar, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Sancar, “2023 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrıldık” dedi.

2024 Yerel seçimler için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Muammer Sancar, “AK Parti’de bir seçim biter, bir seçim başlar. Her bir ilçemizde, beldemizde ve kent merkezimizde Ak kadrolar olarak hedefimiz 2024 yerel seçimlerini kazanmak ve yeni seçilecek olan belediye başkanlarımız ile ilimize hizmet etmektir” diye konuştu.

Vatandaşlara makam kapısının sonun kadar açık olduğuna dikkat çeken Sancar, “AK Parti olarak halkımıza kapımız sonuna kadar açıktır. İlimiz genelinde hükümetimizce sürdürülen hizmetler ve yatırımları yakinen takip edip eksikliklerin ve ihtiyaçların giderilmesi adına İl Milletvekilimiz Adem Çalkın ile birlikte ilgili Bakanlıklarımıza ileteceğiz. Milletvekilimiz ile birlikte ilimiz tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere turizm dahil tüm konularda ilimiz ekonomisine katkı sunacak çalışmaları da yakinen takip edip ilimize kazandıracağız” şeklinde konuştu.