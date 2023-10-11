AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Odunpazarı ilçesindeki hayvan barınağı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde bulunan barınağın sorunları hakkında konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, 2022 yılında söz konusu barınakta bulunan toplamda 173 adet olan yasaklı ırk köpeğin 134’ünün barınakta öldüğü dile getirerek, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a yüklendi. Hayvan barınağı probleminin çözüme kavuşması gerektiğini söyleyen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan şu ifadeleri kullandı;

“Mera alanlarının korunması kanunlarla belediyelere verilmiştir. Odunpazarı Belediyesi o alana mera kanununa göre alınması zorunlu olan izinleri almadan, işgal durumu oluşturarak hayvan barınağı yapmış. Yassıhöyük Mahallesinde bulunan barınak devam eden 18 yıl içerisinde git gide büyütülerek abartılı seviyelere ulaşmıştır. Odunpazarı Belediyesi hayvan barınağını 2005 yılında ruhsat aldığı tarlaya değil, tahsis talebi uygun görülmeyen meraya yapmıştır. 2022 yılında söz konusu barınakta bulunan toplamda 173 adet olan yasaklı ırk köpeğin 134’ünün barınakta öldüğü tespit edilmiş ve bu durum yerel ve ulusal basında da oldukça ses getirmişti. O barınak o günlerden beri Eskişehir kamuoyunda oldukça tartışılıyor. Söz konusu barınakta veteriner hekim sayısı yetersiz. Hayvanlara çok daha iyi şartlarda bakılması gerekiyor. Gerekli önlemler alınmadığı ve barınağın sürekli büyütülmesi nedeniyle barınağın yakınlarında bulunan mahalleler sıkıntı yaşıyor. Önlemler alınmadığı için halk sağlığı riske ediliyor. Kazım Kurt kanunlara uygun bir alan bulup barınağı taşımak yerine laf cambazlığı yapmayı tercih ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, sizlere “arazi bulamıyorsanız bize yazılı talepte bulunun yardımcı olalım” demesine rağmen yanıt vermeye tenezzül etmiyorlar. Yerel seçimler öncesinde Eskişehir halkının ve hayvan severlerin gözünde mağduru oynamak yakışıyor mu size. Eskişehir halkına gerçekleri neden anlatmıyorsunuz. Tahliye süresine ek 1 yıl süre verildiği yazısını almanıza rağmen haberiniz yokmuş gibi davranıyorsunuz. Yerel seçimlere artık 173 gün gibi bir süre kaldı. AK Parti’nin adayları Odunpazarı Belediye Başkanı seçimleri kazanacak ve hızlı bir şekilde barınak sorununu çözecektir. Eskişehir’deki sokak hayvanlarının geniş ve modern bir hayvan barınağına kavuşacağı günlere az kaldı. İlgili tüm kurumlar sürekli temas halinde, kanunlara uygun şekilde hareket eden, Eskişehir halkının tüm sorunlarını çözüme kavuşturan bir belediyecilik anlayışı ile Odunpazarı ilçemizi de yönetilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”