0, 2024 yerel seçimlerinde ise 10-0 yapacaklarını söyledi.

0, 2024 yerel seçimlerinde ise 10-0 yapacaklarını söyledi.

Mustafa Keskin, istifasını ve aday adaylığı açıklaması parti binasında yaptı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Keskin, “AK Parti’de 6 yıl merkez ilçe başkanlığı, 4 yılda il başkanlığı görevini yürüttüm. Göreve ilk başlarken nefsimizi ayaklar altına alacağız millete hizmetkarı olacağız demiştim. Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile birlikte çok çalıştık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla aday adaylığını açıkladığının altını çizen Keskin, “Bu makamlar gelip geçici. AK Parti 2023 yılı seçimlerine giderken Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluşturulan komisyon hangi il başkanlarını istifa edeceğini belirledi. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bizde milletvekili aday adayı olmak için görevimizden istifa ettik. Allah nasip ederse, Düzceliler onay verirse İnşallah görevimize milletvekili olarak devam edeceğiz. Ancak her zaman önemli olan davaya hizmet etmek” diye konuştu.

Keskin son olarak 2023 genel seçimlerinde 3-0, 2024 yerel seçimlerinde ise 10-0 yapacaklarını vurgulayarak “Ben inanıyorum ki Düzce özellikle 2023 yılı seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza hatırı sayılır bir destek verecek. Düzce olarak rekor kıracağız. Genel Merkezimiz Düzce’yi bizden daha iyi analiz ediyor. Bu analizler çerçevesinde milletvekili adayları belli olacak. Önümüzdeki Şubat ayında aday adaylığı başvuru süreci başlayabilir. Mart ayı içerisinde adaylar açıklanabilir. Bu süreç hızlı şekilde devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.