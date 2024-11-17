DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Merkezefendi 4. İlçe Kongresinde yaşatılan birlik ve beraberlik için eski ve yeni yönetime teşekkür etti.

AK Parti Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresinde mevcut Başkanı Fatih Durmaz bayrağı kongrede tek liste olarak seçimde aday olan Duygu Canbaz’a devretti. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, sahnede eski Başkan Fatih Durmaz, yeni Başkan Duygu Canbaz, Merkesefendi eski Belediye Başkanı Muhammet Şubaşı ve yerel seçimlerde AK Parti’nin Merkezefendi Adayı olan Ekrem Keser ile birlikte el ele poz vererek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Birlik ve beraberlik için eski ve yeni yönetime teşekkür eden Başkan Güngör, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Nihat Zeybekci , Genel Merkez İl Koordinatörlerimiz Aydın Milletvekilimiz Ömer Özmen, Uşak Milletvekilimiz Alim Tunç , Denizli milletvekillerimiz Şahin Tin, Nilgün Ök ve MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın katılımıyla 4. Olağan Merkezefendi İlçe Kongremizi birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde tamamladık. Bayrağı devir eden Merkezefendi İlçe Başkanımız Fatih Durmaz a ve yönetimine bugüne kadar fedakarca çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Bayrağı devir alan Merkezefendi İlçe Başkanımız Duygu Canbaz’a da yönetimiyle birlikte başarılar diliyorum. Durmak yok, yola devam” dedi.