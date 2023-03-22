AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 2023 seçimleri için çalışmalarına devam ettiği Sarayköy’de, “Seçim zaferine hazırız” dedi.

Başkan Güngör, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri hazırlıkları için Sarayköy de idi. Güngör sadece seçim odaklı bir çalışma değil Millete hizmet seferberliğin de hep yolda olduklarını belirterek, Sarayköy’de sandık başkanları toplantısını büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ak Parti Denizli İl Başkanlığı seçim hazırlıklarını için ziyaretlerine devam ediyor. Sarayköy’deki toplantı İl Başkanı Yücel Güngör Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya Sarayköy İlçe Başkanı Mustafa Paşalıoğlu, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve Sandık Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Güngör konuşmasında; “Değerli Sarayköylü hemşerilerim, kıymetli sandık başkanlarımız 2023 seçimleri için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki AK Parti teşkilatları sadece seçim zamanı değil tüm zamanlarda Millete hizmet etme yolunda hep hareket halindedir. Sadece seçim odaklı çalışma yapan bir parti olmadık. Milletimize olan görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Milletimizin dertlerini çözmek için her zaman işimizin başında ve görevimizdeyiz. Bugün Sarayköy’de 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmek için hazırlıklarımızı değerlendirdik. Eminiz ki Sarayköy Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’mizin yanındadır, yanında da olmaya devam edecektir. Tüm gücümüzle Sarayköy için Denizli için ve güzel Türkiyemiz için hep beraber mücadelemize devam edelim” dedi.

“2023 yılı sadece bir seçim yılı değil Türkiye Yüzyılının başlangıç yılıdır” diyen Güngör, “Türkiye’miz AK Parti kadroları ile savunmadan üretime, ekonomiden sağlığa birçok alanda ciddi gelişmelere tanık oldu. Bundan sonraki süreçte daha iyisi için Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef ve vizyon doğrultusunda hepimiz daha fazla gayret göstereceğiz ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız. Sandıklarımız milli iradenin vazgeçilmez kaynağıdır. Sandıklarımız seçim güvenliğinin vazgeçilmez unsurudur. Milletimizin iradesini yansıtmasının temel aracıdır. İşte bu yüzden sandık başkanlarımızın büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. Sizlerin görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.