14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli seçimlerinde oyunu kullanan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, “Akşam zaferle bu seçimden ayrılacağız” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşi Yeşim Üzüm ile birlikte Mehmet Alçı İlköğretim Okulu’ndaki 2049 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üzüm, “14 Mayıs bizim uzun süredir yaptığımız çalışmaların sonucunu alacağımıza inandığımız bir gün. Bizde vatandaşlık görevimizi yaptık. Oyumuzu kullandık. Birazdan partimize geçeceğiz. Seçim sürecini izleyeceğiz ve Allah nasip ederse de akşam zaferle bu seçimden ayrılacağız” dedi.