AK Parti’nin terörle mücadele çalışmasını eleştiren muhalefet temsilcilerine "Siz önce kulağınızı, sınır ötesi harekata Mecliste HDP ile birlikte karşı çıkan CHP’nin elinden kurtarın" diyerek tepki gösteren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bu mücadelenin en başında bulunan Cumhurbaşkanımıza laf atmaya kalkanların, önce bu harekatlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karşı çıkan, askerimizin yerli ve milli silahlarla teçhizatlanmasını engellemeye çalışan, sınır hatlarımızda kale gibi yükselen karakol noktalarını istemeyen HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim" dedi.

AK Parti’nin terörle mücadele çalışmasını eleştiren muhalefet temsilcilerine "Siz önce kulağınızı, sınır ötesi harekata Mecliste HDP ile birlikte karşı çıkan CHP’nin elinden kurtarın" diyerek tepki gösteren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Bu mücadelenin en başında bulunan Cumhurbaşkanımıza laf atmaya kalkanların, önce bu harekatlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karşı çıkan, askerimizin yerli ve milli silahlarla teçhizatlanmasını engellemeye çalışan, sınır hatlarımızda kale gibi yükselen karakol noktalarını istemeyen HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, terörle mücadelesini sürdüren AK Parti’yi eleştiren muhalefet temsilcilerine yüklendi. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun muhalefetin başkan adayı hakkındaki görüşlerini beğenmeyip, kulağının çekilmesini isteyen CHP’li Engin Altay’ın açıklamalarına da değinen Ellibeş, "Siz önce kulağınızı, sınır ötesi harekata mecliste HDP ile birlikte karşı çıkan CHP’nin elinden kurtarın. AK Parti, kurulduğu günden bu yana ülkemizin büyümesine, gelişmesine engel olan, birliğini, huzurunu bozmaya çalışan, özellikle doğu bölgesindeki vatandaşlarımız için en önemli sorun haline gelen terörü bitirmek için her zaman kararlılıkla çalışmıştır. Her adımını terörü sona erdirmek için atmış, bu hususta ne gerekiyorsa yapmış, samimi bir mücadele içinde olmuştur. Bu mücadelenin hiçbir aşamasında PKK ve uzantısı alçak terör örgütlerinin kalleşçe, sinsice Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi ve vatandaşlarımızı hedef aldığı eylemleri karşılıksız bırakmamış, misliyle cevap vermiştir, vermeye devam edecektir" dedi.

"HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim"

Ellibeş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün terörle mücadelede sınır hattının terör unsurlarına nefes aldırmayacak şekilde genişletilmesi; ABD, Avrupa ya da herhangi bir ülke ne der diye düşünmeden teröristleri saklandıkları mağaralara kadar takip edip, nerede saklanıyorlarsa orada tepelerine inilmesi, başlarının ezilmesi bunun en net göstergesidir. Bütün bu gerçekler ortadayken, bu mücadelenin en başında bulunan Cumhurbaşkanımıza laf atmaya kalkanların, önce bu harekatlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karşı çıkan, askerimizin yerli ve milli silahlarla teçhizatlanmasını engellemeye çalışan, sınır hatlarımızda kale gibi yükselen karakol noktalarını istemeyen HDP ile CHP’nin elinden kulaklarını kurtarmasını tavsiye ederim. Bu kişilerin geçmişte İçişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerdeyken terörle mücadele adı altında Mehmetçiğimizi nasıl yalnız bıraktıklarını, bölge insanımızı nasıl kendi haline terk ettiklerini de milletimiz unutmadı. Bundan değil midir ki, şimdi şehit kardeşine küfürlerle hakaret etme cüretini kendilerinde bulabiliyorlar. Milliyetçilik pozlarıyla, masa altından el tutuştukları ortaklarıyla her seçimde milletimizden gerekli cevabı aldıkları halde, ne vatandaşa, ne de kendi partilerindeki sağduyulu yol arkadaşlarına en ufak saygıları olmadığından aynı söylemlerle çıkanlar bilmeli ki, aynı şeyi sürekli tekrarlayıp, farklı sonuç beklenemez. Bu anlayış, 2023’te daha ağır bir sonuçla aynı mesajı alacak, yine sandıktan çıkamayacaktır. Biz milletimize güveniyoruz."