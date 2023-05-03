AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı mahşeri bir kalabalık ile ağırlayarak 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri’ne hazır olduğumuzu bir kez daha gösterdik" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, dün Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenlenen ‘Büyük Antalya Mitingi’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalya’nın dün düzenlenen seçim mitingi ile tarihi günlerinden birini yaşadığını kaydeden Çetin, "Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting, Antalya’da bir rekora imza atarak bugüne kadar düzenlenmiş olan en kalabalık mitinglerden biri olarak tarihe geçti. AK Parti’nin kurulduğu ilk günden beri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Antalyalı hemşehrilerimiz yine büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi. Antalya ve Antalyalılar 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yine bağrına bastı. Binlerce kişinin bulunduğu ‘Büyük Antalya Mitingi’mizde Antalya’nın AK Parti’nin en büyük destekçilerinden olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Miting alanını dolduran hemşehrilerimiz, ’doğru zaman, doğru adam’ diyerek Cumhurbaşkanımıza tam destek verdi. Miting alanını hınca hınç dolduran bu kalabalık, 14 Mayıs seçimlerinde zaferin habercisi oldu" diye konuştu.

"Antalya hazır"

‘Büyük Antalya Mitingi’ ile Antalya’nın Türkiye Yüzyılı’na hazır olduğunu gösterdiğini belirten Ali Çetin, “Antalya olarak dün tarihi günlerimizden birini yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı mahşeri bir kalabalık ile ağırlayarak 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimleri’ne hazır olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Çok şükür Antalyalı hemşehrilerimiz ve teşkilatlarımız Cumhurbaşkanımızı bir kez daha bağrına bastı. Cumhurbaşkanımız miting alanındaki kalabalığa hayran kaldığını ifade etti. Bu muhteşem miting için Antalyalı hemşehrilerimize ve gece gündüz demeden çalışan AK Parti teşkilat üyelerimize ve Cumhur İttifakı paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi hedefimiz 14 Mayıs seçimlerinde Antalya’dan maksimum milletvekilini çıkarmak ve rekor bir oy ile yeniden Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmek” dedi.