AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan örnek çalışmaları inceleyip Büyükşehir Taş Bina’da düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Angı, "AK kadrolar olarak Konyamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan örnek çalışmaları inceleyip Büyükşehir Taş Bina’da düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Başkan Angı, "AK kadrolar olarak Konyamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Yönetimi, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek hizmetlerini inceledi. İl Başkanı Hasan Angı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nu ziyaret eden yönetim kurulu üyeleri burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İl yönetim kurulu üyeleri daha sonra açılışı geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da incelemelerde bulundu. Büyükşehir Taş Bina’yı da ziyaret eden heyet, tarihi binada oluşturulan Konya Dijital Tanıtım Merkezi hakkında bilgi aldı. Günün son programında ise Tantavi Kültür Sanat Merkezi’ndeki Anadolu Arifleri ve Alimleri Yazma Eser Sergisi’ni gezen üyeler, sergi hakkında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’tan bilgi aldı. İnceleme ziyaretlerinin sonunda ise değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“Konyamız için çalışıyoruz”

Ziyaretleri değerlendiren İl Başkanı Hasan Angı, Konya’nın teşkilatları ve yerel yönetimleri ile birlikte uyum içerisinde çalıştığını ifade etti. Başkan Angı, “İl yönetim kurulu üyelerimizle birlikte belediyemizin Türbeönü Çarşıları başta olmak üzere Kapsül Teknoloji Platformu ve Taş Bina’da incelemelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz şehrimizde örnek hizmetlere imza atıyor. AK kadrolar olarak Konyamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise teşkilatlarla koordinasyon anlamında en üst seviyede çalıştıklarını belirterek, “AK Parti İl Başkanımız Hasan Angı ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte; Türbeönü Çarşıları, Kapsül Teknoloji Platformu ve Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi’mizde yaptığımız çalışmaları inceleyerek değerlendirme toplantısı yaptık. Konyamız’ın gelişmesi ve kalkınması adına teşkilatlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz. Yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.