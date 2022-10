AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek öneri ve talepleri dinliyor. Başkan Altınsoy, “AK Parti İl Başkanlığımızın böylesi güzel bir birlikteliğe ev sahipliği yapması, bu buluşma sonrası problemlere çözüm bulma süreci inşallah hep aynı titizlikle devam edecek” dedi.

Her zaman olduğu gibi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, vatandaşların sorunlarını, taleplerini, şikayetlerini, isteklerini, dilek ve önerilerini ilk ağızdan öğrenmek için haftanın belirli günlerinde parti teşkilatında, diğer günlerde ise bizzat halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunuyor. Kendisine yapılan ziyareti, gönül buluşması olarak nitelendiren Başkan Altınsoy, “AK Parti’nin asıl gücü, Hakk’ın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek için çalışan bir yapıya sahip bulunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, siyasetin özü insan insana, yüz yüze, kalp kalbe iletişim olarak kalmayı sürdürecektir. Elbette bu çağın imkânlarını sonuna kadar ve en etkili şekilde kullanacağız ama bu asla siyaset yöntemimizin temel ilkesini oluşturan yüz yüze iletişimi koparma pahasına olmayacaktır. Parti binamızda misafir ettiğimiz kıymetli vatandaşlarımızla bir araya gelerek tüm konuları detaylı şekilde görüşüyoruz. Talepleri not ediyor, ilgili makamlara en hızlı şekilde iletiyoruz. Bizim için gönülden gönle bir yol görevi gören bu buluşmalarımızı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

AK kadrolarlar ile birlikte Aksaray’ın her alanda gelişmiş kentler seviyesine çıkarmak için gece gündüz çalıştıklarını da dile getiren Altınsoy, “İl Başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızla buluşmamızda, hemşerilerimizin ilgisi ve içtenliği her zaman olduğu gibi bizleri mutlu ediyor. Talepler doğrultusunda gelen sorunları çözebilmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz ve çalışacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın şehrimizde yapılan çalışmalar, yatırımlar hakkında görüşlerini de öğrenmiş oluyoruz. Elhamdülillah, Hükümetimiz tüm sıkıntıları çözebilecek, tüm ihtiyaçları giderebilecek güçtedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak vatandaşlarımızın yanındayız yanında olmayı da büyük bir şevkle sürdüreceğiz. Biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkârıyız” diye konuştu.

İsteklerini, dertlerini ve beklentilerini aktaran vatandaşlar ise, İl Başkanı Altınsoy’a göstermiş olduğu samimiyeti ve dürüstlüğü için teşekkürlerini iletti.