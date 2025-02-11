AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi eleştirmesiyle ilgili olarak, "Ben olayı şöyle okudum; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’na masanın altından bir parmak sallaması oldu" dedi.

Göreve seçilen Yönetim ve Yürütme üyeleri ile basın mensupları bir araya gelen Başkan Albayrak, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Albayrak, Kurtuluş Pazaryeri için belediyeye yapılan yer tahsisine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttükleri sürece dair Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yaptığı eleştirilerine yanıt verdi.

"Masanın altından tehditvari bir üslubu oldu"

Başkan Albayrak, yapmış olduğu konuşmada, "AK Parti olarak her zaman şehrin önünü açan bir yapıya sahip olduk. Geçmiş dönemlerde hep böyle tıkayan bir iktidar partisi varmış gibi bir algı yönetildi. Ondan dolayı da burada gelen taleplerin hepsini çözdük ve sonlandırdık. Odunpazarı Belediye Başkanının ’Bir belediye başkanı ile bir il başkanı Bakan’a gidemez’ ifadelerini, kendisi yıllardan beri siyaset yapmış bir insan olarak baktığınız zaman şu var; aslında olayın muhatabı biz değiliz. Olayın muhatabı doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben olayı şöyle okudum; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’na masanın altından bir parmak sallaması oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’na masanın altından tehditvari bir üslubu oldu. ’Sen böyle bir hareket yapamazsın’ dedi" ifadelerini kullandı

"Bunu inşallah burada gördüğünüz arkadaşlarla beraber biz yapacağız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’un 50 yıl önceki siyaseti devam ettirmenin çabasında olduğunu vurgulayan Başkan Albayrak, şöyle devam etti:

"Biz bu şehirde uzlaşı dilini, iletişimi her zaman açık olarak ortaya koyacağımızı hem milletvekillerimiz hem de ben il başkanı olarak dile getirmek istiyorum. Artık onun o ’köhnemiş zihniyet’ diyorum. Geri kalmış zihniyeti inşallah bu dönem hep beraber artık alacağız ve bir kenara atacağız. Bunu inşallah burada gördüğünüz arkadaşlarla beraber biz yapacağız."