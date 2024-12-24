Eskişehir’in havacılık alanında ilerlemesi ve lider şehirlerden birisi olabilmesi için çalıştıklarını belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Eskişehir’in THY’nin gelecek vizyonuna nasıl doğrudan katkı sağlayabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Eskişehir’in havacılıkta lider şehir olabilmesi için el birliğiyle kollar sıvandı. Bu meyanda çabalarını sürdüren AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, geçtiğimiz günlerde Eskişehir heyeti olarak THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ı İstanbul’da ziyaret etmeleri ile ilgili önemli detaylar paylaştı. Eskişehir’in geleceği için hayalleri olduğunu belirten ve bu kapsamda atılacak her adımın siyaset üstü olduğunu vurgulayan İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Eskişehir için hayallerimiz var bizim. Birlikte olduğumuzda her yol açılır. İlerleyen günlerde bu birliktelik inşallah daha da güçlenecek. Eskişehir’in geleceği adına; Valimiz, Milletvekillerimiz, TEI Genel Müdürümüz, ESTÜ Rektörümüz, ESO ve ETO Başkanlarımız ile birlikte THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ı ve THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu’yu ziyaret ettik. Eskişehir için güç birliği oluşturduğumuz ziyarette, başkanımıza Eskişehir’in havacılık potansiyeli bakımından öneminden bahsettik. Akabinde, kıymetli hazirûn ile birlikte Eskişehir’in THY’nin gelecek vizyonuna nasıl doğrudan katkı sağlayabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

“Pilotların yetişmesi adına THY ile ESTÜ iş birliğinde uçuş okulu kazandırılması için çalışmalar başlıyor”

Türk Hava Yolları’nın Eskişehir’de yatırım yapacağı projelerin detaylandırılacağı çalışma gruplarının kurulduğunu belirten Albayrak, “Toplantı neticesinde THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Eskişehir’in kendileri için önemli olduğunu ve yatırım yapmak için değerlendireceklerini ifade etti. Türk Hava Yolları’nın Eskişehir yatırımlarını şekillendirmek ve projeleri detaylandırmak için ivedi şekilde çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca, şehrimizde THY’nin ihtiyacı olan pilotların yetişmesi adına THY ile ESTÜ iş birliğinde uçuş okulu kazandırılması için de çalışmalar başlıyor. Şehrimiz adına ne mutlu. Güzel Eskişehir’imiz havacılık alanında parmakla gösterilen bir il olacak inşallah” diye konuştu.

“TEI, yatırımlar hususunda kilit rol oynayacak”

Şehir için yapılacak önemli projelerde TEI’nin de büyük rol oynadığını belirten İl Başkanı Albayrak, “Şehrimizin güzide değeri TEI, yatırımlar hususunda kilit rol oynayacak. TEI, 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, diğer havacılık firmaları ve Eskişehir Havacılık Kümelenmesi gibi güçlü kurumlarla Türkiye’nin en kapsamlı uçak motor bakım altyapısına ve ekosistemine şehrimizden erişim sağlanacak. TEI’nin sahip olduğu turbofan motor test, üretim ve tamir kabiliyetleri ve modern altyapısı Türk Hava Yolları’nın yatırım maliyetlerini düşürecek ve operasyonlarını kolaylaştıracak. TEI’nin test altyapısının yanında, uçak motorları için mevcut imalat, montaj, bakım, tamir kabiliyetleri ve sahip olduğu sivil havacılık sertifikaları ile THY’nin diğer ihtiyaçları da rahatlıkla karşılanabilecek” dedi.

“Hasan Polatkan Havalimanı için yeni bir dönem başlıyor”

Türk Hava Yolları’nın seferlerinde Eskişehir’in de önemli bir konumda yer aldığını belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, “Ziyarette, Eskişehir’e Türk Hava Yolları seferlerinin de ileride artırılması gerektiğini kıymetli hazirûn ile birlikte belirttik. Halihazırda THY, Eskişehir-Brüksel arasında charter uçuşları gerçekleştiriyor. Bunun yanında diğer firmaların da aynı güzergahta seferler düzenlediği ve artan talep nedeniyle uçuş seferlerinin arttırıldığı ifade edildi. Bununla birlikte THY’nin hali hazırda yayınladığı Frig vadisine yönelik reklam kampanyalarında da Eskişehir tanıtılıyor. Bu kampanyalar ve yeni uçuş güzergâhları hem turizm hem de ticaret açısından şehre büyük bir ivme kazandıracağı düşünülüyor. Şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak bu gelişmeler, Eskişehir halkımız için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Eskişehir için hayallerimiz var bizim. Durmak yok, Eskişehir için gayret göstermeye devam” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen ziyaret; Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve ekibi, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, ETO Başkanı Metin Güler ve Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın günün anısına çektirdikleri fotoğrafla sona erdi.