AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, öğretmenlerin toplumun mimarı olduğunu söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, öğretmenlerin toplumun mimarı olduğunu söyledi.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle ilkokul öğretmenleri İdris Şahin’i evinde ziyaret ettiler. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Şahin, öğrencileriyle hasret giderdi.

İnsan hayatında öğretmenlerinin katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Yusuf Ahlatcı, “Bir insan bir yerlere geliyorsa bunda sizin emekleriniz göz ardı edilemez. Bir öğrenciye ailesinden sonra ilk dokunuşu öğretmeni yapar. Bir çocuğa bir öğretmenin dokunuşu, onu hayata hazırlaması çok önemli. Akademisyen olan, kamuda görev yapan, iş dünyasına atılan arkadaşlarımız var. Öğretmenler toplumun mimarıdır. Allah sizden razı olsun. Sizleri başımızdan eksik etmesin. Yetiştirdiği tüm çocuklara verdiği emeklerden dolayı öğretmenime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli eğitimci İdris Şahin ise, “Öğrencilerime ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugüne kadar beni hiç yalnız bırakmadılar. Böyle güzel öğrenciler yetiştirdiğim çok için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aytuğ Kahramantekin de hazır bulundu.