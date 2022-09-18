AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yayınladığı mesajında, "Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin milletimizin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz Başbakan Adnan Menderes ile Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmiş olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"İdam sehpasındaki son sözü bile ’Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim’ olan rahmetli Menderes’in devlet ve millet sevdası gönüllerde ve hafızalarda her daim yaşayacaktır" diyen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Bir grup cuntacının millet iradesine karşı yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen gün daha da güçlenecektir” dedi.

İl Başkanı Ahlatcı, “Şunu çok iyi biliyoruz ki darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen sadece merhum Menderes ve arkadaşları değil; tarihi, kültürü, değerleri ve inançları ile milletimizdi, milli iradeydi. Milli irade için mücadele ederek, bedeller ödeyerek geldiğimiz noktada bugün hamdolsun demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Seçkin şahsiyetleriyle milletimizin gönlünde taht kuran, demokrasimiz uğruna canları pahasına verdikleri mücadeleyle siyasi tarihimize onurla yazılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. Başbakanı Adnan Menderes ve kadim dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ı vefatlarının 61. yılında saygı ve minnetle yâd ediyor, ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, istiklali ve istikbali mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.