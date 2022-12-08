Ak Parti Mersin İnsan Hakları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Cihan Ciğer , Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek Sağlık Çalışanlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Ak Parti Mersin İl İnsan Hakları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Cihan Ciğer , Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Hasan Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri ile güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ciğer , Ak Parti Mersin İl İnsan Hakları Kadın Kolları Başkanı Gülay Dudarık ve İl İnsan Hakları Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kurt'tan oluşan heyeti Sağlık-Sen İl Başkanı Hasan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.

Başkan Ciğer , Sağlık Çalışanlarına özverili çalışmaları ve özellikle Pandemi döneminde gösterdikleri olağanüstü gayretleri için minnettar olduklarını ifade ederek , '' Sağlık Çalışanlarımız bizim gözbebeğimizdir.Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz '' dedi

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Ciğer ve arkadaşlarına teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.