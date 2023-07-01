AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi ve seçimlerde SKM başkanlığı yapan AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yol ve dava arkadaşımız AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcımız Vedat Arıkan’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.