Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, ”AK Parti İl Başkan Yardımcılarımız Melek Mankan, Serhat Yağmur Güner, Ali Hammad Dursun ve Volkan Mankan ile Oysu köyümüzde evi yanan Arif Alparslan’ı, akabinde Orman İşletme Müdürlüğümüzün orman yangın ekiplerine ziyarette bulunduk” dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak’tan oluşan heyet, Altıntaş’ın Oysu köyü ziyaret etti.

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