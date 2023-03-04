AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Güngör sadece seçim odaklı bir çalışma değil millete hizmet seferberliğin de hep yolda olduklarını belirterek, Baklanda sandık başkanları toplantısını büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Güngör sadece seçim odaklı bir çalışma değil millete hizmet seferberliğin de hep yolda olduklarını belirterek, Baklanda sandık başkanları toplantısını büyük bir heyecanla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı seçim hazırlıklarını görüşmek için Baklanda toplandı. Yücel Güngör Başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Teşkilat Başkanı, İl Seçim İşleri Başkanı, Baklan İlçe Başkanı, Baklan Belediye Başkanı, Baklan İlçe Kadın Kolları Başkanı, Baklan İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Sandık Başkanları katıldı. Başkan Güngör konuşmasında; “Değerli Baklanlı hemşerilerim, kıymetli sandık başkanlarımız 2023 seçimleri için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki AK Parti teşkilatları sadece seçim zamanı değil tüm zamanlarda Millete hizmet etme yolunda hep seferberlik halindedir. Sadece seçim odaklı çalışma yapan bir parti olmadık. Milletimize olan görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. Milletimizin dertlerini çözmek için her zaman işimizin başında ve görevimizdeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör; “Bugün sizlerle 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmek için hazırlıklarımızı değerlendirdik. Biz biliyoruz ki Baklan’ımız Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’mizin yanındadır, yanında da olmaya devam edecektir. Yılmadan yorulmadan tüm enerjimizle Baklan için Denizli için ve güzel Türkiye’miz için hep birlikte gayet göstermeye devam edelim. 2023 yılı Türkiye yüzyılının başlangıcı ve yeni ideallerin en önemli noktasıdır. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılında AK Parti kadroları ile savunmadan üretime, ekonomiden sağlığa birçok alanda ciddi gelişmelere tanık olacak, muasır medeniyetler seviyesine çıkacaktır. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef ve vizyon hedefinde hepimiz daha fazla gayret göstererek 2053 vizyonumuza ulaşmak için çaba ve öz verimizi arttıralım. Sandıklarımız seçim güvenliğinin vazgeçilmez unsurudur. Milletimizin iradesini yansıtmasının temel aracıdır. İşte bu yüzden sandık başkanlarımızın büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. Sizlerin görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınıza olan inancımız tamdır. Yeter sözde kararda aziz milletimizindir” dedi.

Toplantıda konuşan Baklan İlçe Başkanı Tamer Şen; “Baklan teşkilatı olarak her zaman sahada çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılının inşası için çalışıyoruz. Baklan 14 Mayıs seçimlerine hazırdır” dedi.