AK Parti Erzurum İl Başkanlığının organize ettiği Horasan mitingi geniş katılımla gerçekleşti.

Ak Parti’nin Horasan mitingine; Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayları Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Muhammed Gökberk Kocaaliler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.

Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın’da ev sahibi olarak programda yer aldılar. Milletvekili Adayı Kocaaliler, Horasan halkına seslenerek hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için destek istedi. AK Parti’nin 20 yılı aşkın süredir iktidarda kalmasının en önemli nedeninin insan odaklı çalışması olduğunu dile getiren Kocaaliler, “AK Partimiz, Halka hizmeti Hakka Hizmet düsturuyla insan odaklı çalışıyor. Sağlıktan ekonomiye sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda dünya ile yarışan hizmetleri sunan partimiz yeni dönemde daha ciddi daha büyük projeler ile kendini gösterecektir” diye konuştu.

Fırat; Girilmedik Gönül, Çalınmadık Kapı Bırakmadık

Seçim süreci boyunca herkese dokunma gayretinde olduklarını anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat, Erzurum’da mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışma yaptıklarını vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında TBMM’de en iyi şekilde çalışacaklarını kaydetti. Fırat, “Biz biliriz ki Horasan heykelden yana değil eser ve hizmet siyasetinden yana tavır koyar. Biz eminiz ki büyük Horasan büyüklüğüne yakışanı yapar ve Recep Tayyip Erdoğan’dan yana AK Parti’den yana tavır koyar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Neyi söz verirse yapan bir liderimiz var. Hiçbir zaman geçmiş dönemlerde olduğu gibi boş vaatlerle seçim meydanlarına gelmedik. Bundan sonrada ciddi projeler üretecek kadrolarla hizmetinize geleceğiz” dedi.

Öz; Birbirimize Daha Sıkı Sarılacağız

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, ise konuşmasında Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam dünyası için önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 21 yıldır dünyanın en yardımsever ülkesi olarak Türkiye’yi ön sıralara çıkardığını, bunun ise bir inancın sonucu olduğunu kaydeden Öz, “Şu anda dünyanın birçok yerinde bu mazlum coğrafyalar gözünü dikmiş 14 Mayıs günü yaşanacak bu seçim sonuçlarını bekliyorlar ve en az sizler kadar, en az bizler kadar liderimize, siyasi hareketimize dua ediyorlar. Bu coğrafyaları gözü yaşlı bırakmamak için Türkiye üzerinde, milletimiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmek için inşallah birbirimize daha sıkı bir şekilde sarılacağız ve Türkiye’yi o karanlık günlerine, o eski Türkiye’ye döndürmeye çalışanlara bu fırsatı inşallah vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki 14 Mayıs tarihi sonrasında Türkiye şimdiye kadar büyüdüğünden daha da ileri noktaya gelecek konuma erecektir. Bunlar ancak AK Parti iradesi ile mümkündür” diye konuştu.

Sekmen; Erzurum Geliştikçe İlçelerimiz Gelişecek

“Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde atılan sağlam ve kararlı adımlar sayesinde, geleceğe bugün emin adımlarla yürüyoruz” diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ise genel seçimler sonrası Erzurum’un mamur olacağının müjdesini verdi. Yerel yönetimler olarak Erzurum’a büyük hizmetler verdiklerini anlatan Başkan Sekmen, “Nasıl ki, Türkiye geliştikçe Erzurum gelişiyorsa; Erzurum’u geliştikçe de, ilçelerimiz de gelişecek. Horasan’ı kendi özelinde, kendi öz değerleriyle geliştireceğiz. Yani biz topyekûn bir kalkınma seferberliğinin içerisindeyiz. Erzurum’u bütün ilçeleriyle mamur hale getirme amacındayız Bunu da hep birlikte başaracak, önümüze çıkan engelleri de, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde aşacağız. Dolayısıyla şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor Biz birlikte bütünüz, birlikte güzeliz, ve birlikte güçlüyüz. Ve 14 Mayıs’ta da inşallah aziz milletimizin desteğiyle ’Güçlü, Büyük ve Lider Türkiye’ idealimize kavuşacağız” şeklinde konuştu.

Altınok; Büyük Türkiye İçin Yeniden Ak Parti Ve Erdoğan

Önceki Dönem İçişleri Bakanı Selami Altınok, ise Horasan mitinginde yaptığı konuşmada kardeşlik mesajları verdi. Kürdüyle, Türküyle, Alevisi ile Sunnisi ile bu vatan toprağında barış ve kardeşlik içinde yaşaması için yıllardır AK Parti politikaları sayesinde kardeşlik tohumlarının yeniden yeşerdiğini anlatan Altınok, "Saha çalışmalarımızda kendimize şu ilkeyi baz aldık; sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunulmamış yürek kalmayana kadar çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah’a çok şükür şu anda geldiğimiz durum çok iyi bir durumdayız. Kararsız vatandaşlarımız vardı, bunları ikna etmeye çalışıyoruz. Bu ülkede ırkçılık yada mezhepçilik sorunu yoktur. Bu ülkede terör sorunu ve bölücülük sorunu vardı. Onu da yine AK Parti iradesi çözdü. Bundan sonra ülkemizi çok daha iyi günler bekliyor. 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından artık önlenemez bir Türkiye’ye göreceksiniz” dedi.

Akdağ; IMF Batağından Çıkıp, Lider Ülke Olduk

Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Türkiye’ye AK Partinin 20 yıllık döneminde 80 yıllık yatırım yapıldığını ifade etti. Yol medeniyettir denilip Türkiye’nin bir ucundan öteki ucuna kadar duble yollar, sağlık alanında şehir hastaneleri, tarım ve hayvancılıkta Avrupa’da lider ülke konumuna gelindiğini anlatan Prof. Dr. Akdağ, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah başımızdan eksik etmesin. Biz ülkeye geldiğimizde Cumhurbaşkanımız devir aldığında 2001’de ülkemiz IMF batağındaydı. Sayın Cumhurbaşkanımıza vatandaşlarımızın sevgisi her zaman çok yüksek. İnşallah 14 Mayıs’ta da en iyi şekilde kendisini destekleyip yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. 14 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çoğunluğu sağlayıp meclisteki yerimizi alacağız” diye konuştu.