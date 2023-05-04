Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü hastalarını kabul edecek.

Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisinde incelemelerde bulunan ve ilgililerden bilgi alan Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Adem Çalkın ve Serkant Aykul, Onkoloji Bölümü’nün onayının alındığını ve yakın zamanda hastalarına hizmet vereceğini duyurdu.

Onkoloji Servisinde incelemelerde bulunan ve ilgililerden bilgi alan AK Parti heyetinden Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Adem Çalkın ve Serkant Aykul, yaptıkları ortak açıklamada, “Bilindiği üzere dünyadaki en sık ölüm sebeplerinden biri kanser hastalığıdır. Devletimizin aldığı sıkı tedbirler ve önleyici sağlık hizmetleri sayesinde kanser hastalığı sıklığı azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi yöntemleri ile kanser hastalığı ölümcül niteliğini yitirmeye başlamıştır. Kanser hastalığının tuttuğu organ çeşidine göre tedavisi değişmekle birlikte başlıca tedavi yöntemleri cerrahi kemoterapi ve radyoterapi veya kombinasyonlarıdır. Mevcut bölgemizde 120 ile 150 arasında kanser hastasının olduğu bilinmektedir. Bu hastaların kanser cerrahisi ilimizdeki hastanelerimizin bir çok bölümünde uygulanabilmekte ancak kemo ve radyoterapi uygulamaları için çoğunlukla bu hastalar şehir dışına gitmek zorunda kalmaktadır. Bu da bu hastaların hayatlarının çok zor dönemlerinde ek maddi ve manevi yük altına girmelerine sebebiyet vermektedir. Yaklaşık 6 ay öncesinde bu hastaların tedavisinde önemli bir yer arz eden radyo ve kemoterapi ünitelerin açılışıyla ilişkili rektörümüz Hüsnü Kapu önderliğinde çalışma başlattık” dediler.

Yapılan ortak açıklamada, “Sadece hastalıklı dokuyu hasarlayan çevre dokuyu koruyan Variant trilogy linak radyoterapi cihazının işletim ihalesi 15 gün öncesinde bitirildi. Akabinde bu ünitelerin bir an önce halkımızın hizmetine girmesi için müdüründen personeline gecesiz, gündüzsüz bir mesai sürecine girildi. Altyapı ve arza problemlerini çok hızlı bir şekilde sonlandırdı. Rektörümüzün geçen hafta içinde ifade ettiği gibi sertifikasyon ve onay aşamasında son noktaya gelinmişti. Yaklaşık 15 gün içinde gerekli sertifikasyon ve onay işlemlerin bitirilmesi planlanmıştı. AK Parti heyetinin Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu nezdindeki girişimleri ile bu süreçte kısaltılarak bugün itibarıyla gerekli sertifikasyon ve onay işlemlerimiz son aşamasına geldi ve aksi bu durum oluşmazsa bugün itibari ile sonlandırılacak, halkımızın bundan sonra ki süreçte son teknoloji ile dünya standartlarında verilecek bu hizmetlerden faydalanabilecektir. Hayırlı olmasını diliyor bu süreçte emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve bu tarz hizmetlerin devamlılığını temenni ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Onayı alınan KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde hastalara son teknoloji cihazlar ve alanında uzman personellerle hizmet verilecek. Onkoloji Bölümü’nün hizmete girmesiyle Kars’ta önemli bir eksikte giderilmiş oldu.