AK Parti heyeti önceki gün Adıyaman’da, bir şahıs tarafından kaçırılan ve polis ekiplerince bulunan 4 yaşındaki kızın ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti heyeti önceki gün Adıyaman’da, bir şahıs tarafından kaçırılan ve polis ekiplerince bulunan 4 yaşındaki kızın ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Adıyaman’da sokakta oynarken kaçırılan 4 yaşındaki H.U’nun güvenlik ekiplerince bulunmasının ardından Usu ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aileyle yakından ilgilenen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tüm Türkiye’yi hüzne boğan bu süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “Müjdeli haberi aldığımız andan itibaren duygularımıza hakim olamadık. Gerçekten çok mutlu olduk. Bugün de ailemizin mutluluklarına ortak olmak için hem kendilerini ziyaret etmek istedik hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Gerçekten bu duyguyu tarif etmek imkansız. Hele hele bir kız çocuğun kaçırılmasının acısını en çok anne ve babalar derinden hisseder. Elbette şu ayrıntı da son derece önemli, olayın ilk başından itibaren Adıyaman Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekiple birlikte çevredeki yüzlerce kamera incelenerek yaklaşık 12 saatlik kamera görüntüsü taranmıştır. Son kamera görüntüsünün tespit edildiği alan daraltılarak yapılan çalışmalar neticesinde kızımızın Şanlıurfa iline götürüldüğü tespit edilerek özel ekip Şanlıurfa’da görevlendirilmiştir. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde çocuğun kaybolmasının üzerinden 24 saat geçmeden şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve kızımız da ailesine teslim edilmiştir.

Bu titiz çalışmayı yürüten başta Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere tüm güvenlik görevliliklerimize teşekkür ediyorum. Bu mutlu haberi aldıktan sonra teşkilatımızla, mahalle başkanımızla ve mahalle muhtarımızla ailemizi ziyaret ettik ve her daim yanlarında olduğumuzu belirttik. Usu ailesinin hüznün emniyet teşkilatımızın gayretleriyle sevinç gözyaşlarına bırakması hepimizi hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Rabbim bir daha bu acıları, bu sıkıntıları kimseye yaşatmasın. Rabbim tüm evlatlarımızı korusun” diye konuştu.

Usu ailesi ise ziyaretten ötürü AK Parti heyetine teşekkür ederek süreçle ilgili bilgiler vererek, Adıyaman Emniyetine teşekkür etti.