DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkan vekili Sinan Aydın, belediye başkanları ve ilçe başkanları ile birlikte Ankara’da ziyaretlerde bulundu. Heyet, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fatih Altınkayık’ı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Düzce heyeti Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulundu. İl Başkan vekili Sinan Aydın, ilçe başkanları ve AK Partili Belediye başkanlarıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fatih Altınkayık ve Maliye Müfettişi Hüseyin Eren Aksoy’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.